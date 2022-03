Ein 73 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem schweren Unfall in Ehrenberg in der Rhön an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zuvor hatte der Radiosender "FFH" darüber berichtet. Der Mann war am Samstag beim Abbiegen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Polizei zufolge hatte der 56 Jahre alte Autofahrer den Mann auf dem Roller vermutlich an der Kreuzung nicht gesehen. Der 73-Jährige kam nach dem Unfall zunächst schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.