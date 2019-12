Madrid (dpa) - In Madrid hat die 25. UN-Klimakonferenz begonnen. Der Präsident des letztjährigen Treffens im polnischen Kattowitz, Michał Kurtyka, übergab den Vorsitz offiziell an die chilenische Regierung. Kurtyka sage, es habe sich viel geändert seit dem vergangen Jahr. «Die Welt kommt vielleicht noch nicht so schnell voran, wie wir das gern hätten», sagte er. Angereist sind unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der spanische Regierungschef Pedro Sánchez. Erwartet wird auch die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.