Mehr als 350 Menschen sind am Samstag in Kassel für den Ausbau von Windenergie auf die Straße gegangen. Die Fahrraddemonstration lief unter dem Motto "Mehr Windkraft für Klimagerechtigkeit", wie der Veranstalter mitteilte. Bei diesem handelte es sich um das Bündnis "Pro Windkraft Nordhessen", das sich aus 28 Organisationen zusammengeschlossen hat. Darunter sind unter anderem Fridays for Future Kassel, Klimagerechtigkeit Kassel sowie Kreisverbände der Grünen und Linken. Laut Polizeiangaben verlief die Demonstration friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.