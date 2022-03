Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine löst auch bei vielen Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges Bestürzung und große Sorgen aus. Viele Menschen meldeten sich und drückten ihre Fassungslosigkeit darüber aus, dass in Europa nun wieder Krieg herrsche - und das, obwohl längst nicht alle Opfer der beiden Weltkriege geborgen und identifiziert worden seien, sagte eine Sprecherin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge der Deutschen Presse-Agentur in Niestetal. Durch die Bilder von zerstörten Häusern und fliehenden Menschen fühlten sich viele der Zeitzeugen zurückversetzt in diese schlimmen Zeiten.