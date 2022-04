Im Südwesten sind am Donnerstag so viele ukrainische Kriegsflüchtlinge in den Erstaufnahmestellen des Landes angekommen wie noch nie seit Kriegsbeginn. Es sei mit 610 Menschen aus der Ukraine der bisherige Höchststand erreicht worden, sagte Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) am Freitag am Rande eines Besuchs in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur. Damit seien bisher in den über fünf Wochen seit Beginn des russischen Angriffskriegs etwa 11.000 ukrainische Flüchtlinge in Baden-Württemberg in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes angekommen.