Das Frankfurter Universitätsklinikum erwartet täglich die ersten Kriegsverletzten aus der Ukraine. Man rechne mit "Traumata aller Art", körperliche und psychische, sagte der Ärztliche Direktor von Hessens größtem Krankenhaus, Prof. Jürgen Graf. Welche Patienten nach Frankfurt kämen, werde bundesweit zentral entschieden. Die Vorbereitungen für die Aufnahme in Hessen hätten "reibungslos und rasch" funktioniert, sagte Graf. Dabei habe man auf die in der Pandemie etablierten Strukturen des "Planungsstabs Stationäre Versorgung" am Sozialministerium zurückgreifen können.