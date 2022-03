Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich bei einem Besuch der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen über die Lage der Flüchtlinge informiert. Der Grünen-Politiker sagte am Mittwoch nach einem Rundgang über das Gelände, er sei sehr beeindruckt von der Arbeit der hauptamtlichen Helfer und lobte auch eine "große Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung". Diese werde man in den kommenden Wochen und Monaten noch brauchen.