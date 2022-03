Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mordfall Walter Lübcke sind am Freitag (ab 9.30 Uhr) zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des Landesverfassungsschutzes als Zeugen geladen. Sie sollen unter anderem zur Gefährlichkeit der Angeklagten im Lübcke-Prozess sowie deren Verbindungen zur rechten Szene in Nordhessen befragt werden. Außerdem geht es bei dem Sitzungstag um die Bedrohung Lübckes nach einer Bürgerveranstaltung in Lohfelden, bei der er Pläne zur Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft vorgestellt hatte.