Berlin (dpa) - Oliven? Igitt! Spaghetti Bolognese? Lecker! Oder doch andersrum? Jeder Mensch hat beim Essen bestimmte Vorlieben. Das ist auch bei der 12-jährigen Amalia und dem 13-jährigen Marwin so, die in der Sendung "An die Töpfe, fertig, lecker!" die Chefköche sind. An diesem Sonntag startet die vierte Staffel der lustigen Show im Disney Channel. Mit den dpa-Nachrichten für Kinder haben Amalia und Marwin darüber gesprochen, welches Essen sie lecker finden und was ihnen so gar nicht schmeckt.