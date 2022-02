Nach zuletzt zwei Niederlagen will Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken trotz einiger Personalprobleme in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Gastspiel bei Türkgücü München an diesem Montag (19.00 Uhr) müssen die Saarländer gleich auf sechs Akteure verzichten, darunter die beiden Torhüter Daniel Batz (Corona) und Marcel Johnen (Kehlkopfentzündung). Deshalb wird der 21 Jahre alte Jonas Hupe sein Drittliga-Debüt feiern.