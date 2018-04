Von Alexander Wenisch

Es gibt nicht viele Songs, die man schon mit dem ersten Riff der Gitarre erkennt. "Wonderwall" von Oasis gehört ohne Frage dazu. Diese Variation über A-Dur, die die Brüder Gallagher da spielen, gehört zum Einprägsamsten der 90er Jahre. "Today is gonna be the day ..."

Den Zauber, wenn man das bei Oasis so nennen darf, erreicht "Wonderwall" durch seine Mischung aus Liebesbekundung und der Schroffheit, mit der Oasis diese ins Mikro ätzen: "I don’t believe that anybody feels the way I do, about you now." Typisches Understatement im Stile Gallagher.

Meg Mathews ist dieses "Zauberwesen", das Noel aus der Fassung bringt. Die beiden hatten sich im November 1994 kennengelernt. Und Noel, der wahrscheinlich gar nicht so ein Raufbold und Sprücheklopfer ist, wie er sich öffentlich immer dargestellt hat, sondern ein schüchterner, unsicherer junger Mann, Noel jedenfalls dachte zunächst, er habe gar keinen guten Eindruck bei Meg hinterlassen.

Er war gerade aus seiner Wohnung geflogen und sein Club, Manchester City, hatte tags zuvor gegen den Erzrivalen Manchester United eine herbe Klatsche einstecken müssen. Definitely kein gutes Wochenende. Darum dachte Noel auch, Meg hielte ihn da auf der Party einfach nur für einen "jämmerlichen Wichser" - sorry, seine Worte!

Allen sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zum Trotz freundeten sich die beiden an, wurden ein Paar, zogen zusammen in eine kleine bescheidene Bude in Camden. Es war toll. Sie waren verliebt. Ab und an kam U2-Sänger Bono vorbei, Meg war mit Kate Moss befreundet. Noel und Meg wurden zu dem, was damals in der Szene "Cool Britannia" hieß.

Meg, auf der Kanalinsel Guernsey geboren, in Durban/Südafrika aufgewachsen, besuchte später ein Internat im ostenglischen Norfolk und haute mit 19 nach London ab. Dort hatte sie sich zunächst als Perückenverkäuferin durchgeschlagen, stieg dann aber zur Leiterin einer DJ-Agentur auf. Jetzt war sie quasi über Nacht das It-Girl Londons.

Und eben Muse der bis dato größten Pop-Band der Welt (nach Blur und den Beatles). "Because maybe, you’re gonna be the one that saves me", textet Noel. Sie hat ihn gerettet. Emotional sicherlich. Aber auch was den (Kleider-)Stil angeht. Statt Polohemden von Fred Perry und Lacoste verordnete sie ihm Gucci und Prada. Aber weil Kleider eben nicht immer Leute machen: Was seine Umgangsformen (speziell innerhalb der Familie) angeht, erreichte Noel nie Designer-Niveau.

Gut, die Story endet, wie sie oft endet. Oasis war groß. Aber "(What’s The Story) Morning Glory?", das 1995 erschien und auf dem "Wonderwall" zu finden ist, wurde das letzte wirklich gute Album der Band. Meg und Noel heirateten 1997 in Vegas (inklusive Elvis-Imitator!), bekamen ein Kind und ließen sich 2001 scheiden. Ende August 2009 gab Noel auf der Website der Band seinen Oasis-Ausstieg bekannt. Und Meg? Ist heute Designerin und engagiert sich - mittlerweile 51 Jahre alt - öffentlich dafür, die Menopause der Frau aus der Tabuzone zu holen. Frauen müssten einen Weg finden, wie sie mit ihren Partnern darüber reden, was da körperlich passiert. "There are many things that I would like to say to you but I don’t know how."