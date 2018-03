In England, den USA, Deutschland, Österreich und der Schweiz hielt sie wochenlang die Top-Positionen damit. Auch insofern ist „Another Brick in the Wall“ wohl das bekannteste Stück, das Pink Floyd aufgenommen haben – eingebettet wie fast immer bei der Gruppe ins Konzept eines kompletten Albums.

1979 erschien „The Wall“, das bis heute zusammen mit dem 1973er-Album „Dark Side of the Moon“ als das absolute Meisterwerk von Pink Floyd gilt. Auch diese Reputation verdankt es nicht zuletzt dem Stück, das viele Menschen als eine Art Titelsong betrachten: Einerseits ein echter Ohrwurm, den jeder mitsingen kann; andererseits ein wie fast immer bei der Band mit archetypischen Sound-Collagen und mit ungewöhnlichen und progressiven Musik-Ansätzen daher kommender Song, bei dem niemand auch nur im Entferntesten auf die Idee käme, das Ganze etwa als schal, abgedroschen oder gar gassenhauerisch zu bezeichnen.

Es gibt nicht viele Songs, die diesem Anspruch gerecht werden und dann auch noch so erfolgreich sind. Geschrieben hat „Another Brick in the Wall“ Roger Waters, wie man mutmaßt, wohl in Erinnerung an seine eigene Schulzeit. Die kann nicht unbedingt glücklich gewesen sein: Offenbar erlebte der junge Roger bei seinen Lehrern die klassische Strenge, die das britische Erziehungswesen teilweise noch heute prägt – und die sich in Bestrafung, Unterdrückung jeglichen eigenen Gedankenguts bei Schülern sowie oft in Sadismus äußerte. „Gedanken kontrolle“ würden die Lehrer ausüben, heißt es im Song: Eigenes Denken werde im Keim erstickt. Solche Erziehung braucht keiner, singen Pink Floyd: „We don’t need no education – we dont need no thought control“. Die logische Folge und der Aufschrei der geplagten Schüler: „Hey, teachers – leave us kids alone – Hallo Ihr Lehrer, lasst uns Kinder doch einfach in Ruhe“.

Bis heute tönt dieser Refrain aus zahllosen Kehlen, wann und wo immer das Stück zu hören ist – sei’s im Radio, auf You Tube, auf Nostalgie-Parties oder einfach vom Schallplatten- oder CD-Spieler in heimischen Wohnzimmern. „Another Brick in the Wall“ ist der absolute Kult-Song einer Kult-Band geworden – nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil der eingängige Refrain im Original von einem echten Schülerchor einer Londoner Schule gesungen wird. Das wollte die Band damals unbedingt so und setzte es konsequent in die Tat um – der auch daraus resultierende Erfolg hat ihr Recht gegeben: Authentischer geht’s nimmer.

Dieser Authentizität sind Pink Floyd bei den wenigen Live-Aufführungen von „The Wall“ und ist auch Roger Waters später bei seinen Solo-Tourneen treu geblieben. Stets wurde das Stück auf der Bühne von Schülern gesungen – so auch bei den unvergessenen Konzerten am 3. und 4. Juni 2011 in der Mannheimer SAP Arena, wo Jungen und Mädchen des Jugendhauses Herzogenried mit auf der Bühne stehen durften.