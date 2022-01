TIPPS FÜR AUFSCHIEBER

Strukturieren Sie Ihren Arbeitsalltag: Nutzen Sie einen Kalender und machen Sie sich eine To-do-Liste.

Setzen Sie Prioritäten: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Wichtiges kommt zuerst dran, weniger Wichtiges später.

Lassen Sie sich nicht ablenken: Ein ablenkungsarmes Arbeitsumfeld hilft dabei. Das Handy, wenn beruflich möglich, ganz abstellen und weglegen. Nicht ständig die Mails checken und schon gar nicht alle paar Minuten in die sozialen Netzwerke schauen. Schwatzende Kollegen in den Nebenraum verbannen.

Setzen Sie sich Teilziele: Motivierender, als sich gleich das große Ganze vorzunehmen, ist es, erst einmal kleine und realistische Ziele in Angriff zu nehmen. Die sind dann auch erreichbar und vermitteln positive Erfahrungen.

Seien Sie nicht zu perfekt: Oft reicht es völlig, nicht hundertprozentig erfolgreich zu sein. Zumal Perfektionismus zum Tunnelblick führt: Egal, was man erreicht, es ist nie gut genug.

Auch wenn Sie meinen, noch genug Zeit für eine anstehende Aufgabe zu haben: Was man hat, das hat man – wer früher fertig ist, hat früher frei.

Belohnen Sie sich für Erfolge: Gehen Sie abends ins Restaurant oder Kino, wenn alles geklappt hat. Der Gedanke daran motiviert vorher schon für die Erledigung der anstehenden Aufgaben.

Haben Sie keine Angst zu versagen:Schiefgehen kann immer mal etwas, auch mehrmals hintereinander. Wer mit Misserfolgen umzugehen gelernt hat, lässt sich nicht mehr von der Angst blockieren.

Machen Sie sich keine Schuldgefühle – auch dann nicht, wenn es mit dem Aufschieben des Aufschiebens nicht auf Anhieb klappt. Verhaltensweisen auf Dauer umzustellen braucht Zeit und Geduld.

Suchen Sie sich professionelle Hilfe: Betroffene können sich an Psychologen oder Psychotherapeuten wenden; in manchen Regionen gibt es auch Selbsthilfegruppen. Da viele Studierende von Prokrastination betroffen sind, bietet die Uni Heidelberg spezielle Online-Kurse zum Thema an (www.uni-heidelberg.de/ de/studium/service-beratung/heute-lege-ich-los-aufschieben-war-gestern).