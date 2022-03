Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Theresia Bauer will Heidelberger Oberbürgermeisterin werden. Das kündigte die baden-württembergische Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin am Montagabend gegenüber der RNZ an. "Heidelberg ist meine Heimatstadt seit 37 Jahren", sagte die 56-jährige Grünen-Politikerin. "Ich möchte den Menschen ein Angebot machen, mit meiner Persönlichkeit, Leidenschaft und Erfahrung dafür zu sorgen, das unglaubliche Potenzial dieser Stadt noch stärker zu heben."

Bauer hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann informiert, dass sie ihr Amt als Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst am 25. September – rechtzeitig zur heißen Phase des OB-Wahlkampfes – niederlegen werde. "Es gibt keinen Rückfahrtschein", sagt Bauer. "Ich mache das ganz oder gar nicht." Ihr Landtagsmandat werde sie im Falle einer Niederlage bei der OB-Wahl im November 2022 aber bis zum Ende der Legislatur ausfüllen.

Viele Heidelberger Grüne hoffen seit Monaten, dass die profilierte Landespolitikerin antritt. Eine 13-köpfige Findungskommission der Partei hatte am Sonntagabend einstimmig für Bauers OB-Kandidatur votiert. Die Kommission sei mit zehn weiteren potenziellen Kandidaten im Gespräch gewesen, sagte Kreisverbandschef Florian Kollmann. Doch Bauer habe am meisten überzeugt. Bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung diesen Mittwoch, 23. März (20 Uhr, Chapel, Südstadt), nominieren die Grünen ihre OB-Kandidatin. Mit Cornelia Wiethaler vom Naturschutzbund (Nabu) wirft dann ein weiteres Parteimitglied seinen Hut in den Ring – die Nominierung Bauers gilt aber als sicher.

Bei den Beweggründen für Bauers Kandidatur habe das Drängen der Partei keine Rolle gespielt: "Ich mache das, weil ich so frei bin, das wirklich zu wollen." Sie sei nichts amtsmüde ("Ich bin gerne Wissenschaftsministerin"), doch liege Heidelberg ihr einfach zu sehr am Herzen. "Das Amt der Oberbürgermeisterin reizt mich eigentlich schon seit 2006, als Caja Thimm es nicht geschafft hat." In den vergangenen ein, zwei Monaten sei dann sukzessive der Entschluss gereift, jetzt anzutreten. "Die Zeit ist reif – für mich, aber auch für diese Stadt – ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Theresia Bauer ist die erste ernsthafte Herausfordererin für den parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner (60), der seit 2006 Oberbürgermeister ist und im Wahlkampf erneut von CDU, "Heidelbergern" und FDP unterstützt wird. Bisher kandidiert ansonsten nur Stadtrat Björn Leuzinger von der Satire-Partei "Die Partei". Ob die Heidelberger SPD einen eigenen Kandidaten aufstellt, ist noch unklar – der Kreisverband wollte zunächst die Nominierung der Grünen abwarten.

"Ich trete für einen anderen Politikstil an", sagt Bauer. "Ich will ein besseres Miteinander und mehr Respekt auch für Menschen mit anderen Ideen." Da sehe sie sowohl in der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat als auch mit den vielen engagierten Menschen in Heidelberg Luft nach oben. Man müsse aus den immerselben Mustern und Blockadehaltungen rauskommen. "Mir geht es darum, dass wir uns stärker auf gemeinsame Ziele verständigen – und bei den Lösungswegen dahin dann viel offener und kooperativer vorgehen." Sie wolle einen echten Wettstreit um die besten Ideen – auf Augenhöhe.

Bauer sagt, sie hat keinen fertigen Plan, den sie abarbeite, sondern wolle gemeinsam mit den Heidelbergern Ideen entwickeln. Ein paar inhaltliche Schwerpunkte aber nannte die 56-Jährige im Gespräch mit der RNZ: "Heidelberg braucht viel größere Schritte beim Klimaschutz." Diese müssten sich aber immer an der sozialen Gerechtigkeit orientieren. Zudem brauche es mehr bezahlbaren Wohnraum, "aber keine homogenen, langweiligen Quartiere". Bau- und Wohngruppen müssten noch viel stärker eingebunden werden. "Heidelberg braucht mehr Freiräume", sagt sie. Mehr Plätze und Räume zum Ausprobieren würden nicht nur der Kreativwirtschaft und Start-ups zugutekommen, so Bauer, sondern auch der Jugend.

Die Oberbürgermeisterwahl findet am 6. November 2022 statt. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, steht am 27. November die Stichwahl an, bei der eine einfache Mehrheit zum Wahlsieg reicht.