Klima und Reisezeit:Das Klima ist tropisch und das ganze Jahr über warm mit Tagestemperaturen jenseits der 30 Grad. Die beste Reisezeit ist zwischen Dezember und April, ab Mai beginnt die Regenzeit. In den Folgemonaten bis November ist es schwül mit teils heftigen Regenschauern.

Anreise: Von Deutschland aus gibt es Direktflüge nach Bangkok. Zwischen Bangkok und Krabi verkehren täglich mehrere Airlines. Die Flugzeit beträgt rund eine Stunde. Von Krabi aus geht es per Shuttle-Bus nach Ko Lanta. Die Insel wird in einer Viertelstunde per Fähre erreicht.

Corona-Lage: Thailand ist verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen, es gibt keine Reisewarnung. Das Land lässt wieder Urlauber einreisen, allerdings sind die Auflagen hoch, etwa durch die Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne und zu mehreren Corona-Tests.

Weitere Infos www.thailandtourismus.de