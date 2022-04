Frankfurt/Main (dpa) - Als hauptamtlicher Vorgesetzter soll der Angeklagte auch Einfluss auf die Arbeit der PKK in den Gebieten Darmstadt, Mannheim und Saarbrücken genommen haben. Der 58-jährige türkische Staatsbürger soll zudem mehr als 900 000 Euro an Spenden eingetrieben haben. Er ist seit seiner Festnahme im Mai vergangenen Jahres in Heilbronn in Untersuchungshaft. Der Prozess ist zunächst auf 15 Tage festgesetzt.

Die Kurden sind eine große Minderheit in der Türkei, viele von ihnen werfen dem Staat Unterdrückung vor. Die PKK - die in Deutschland seit 1993 verboten ist - und der türkische Staat bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Bei Anschlägen wurden Soldaten, Polizisten und vereinzelt auch Zivilisten verletzt und getötet.

