Von Christoph Offner

Sandhausen. Bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des SV Sandhausen am Mittwoch hatte Alois Schwartz gesagt, die vertragslose Zeit sei "die Hölle" gewesen. Nach seinem Aus beim Karlsruher SC im Februar 2020 konnte der 54-Jährige mehr als 19 Monate nicht das tun, was er am liebsten tut: Eine Mannschaft trainieren. "Das ist wie eine Droge", sagte Schwartz vor dem Spiel am Sonntag bei Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky).

Der Entzug ist jetzt vorbei.

"Es war schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Es war schön, mal wieder Rasen und Schweiß zu riechen", verriet der SVS-Coach. Die Eindrücke der ersten zwei Tage am Hardtwald stimmten Schwartz für die Mission Klassenerhalt positiv: "Die Mannschaft hat super mitgezogen, sehr engagiert trainiert."

Ob in Hannover nach dem Entzug nun ein Rausch folgt? Das darf bezweifelt werden. Schwartz will gegen die Niedersachsen, die nach wackligem Beginn zuletzt zwei Siege in Folge feierten, "kompakt stehen, um dem Gegner keine Räume anzubieten."

Das Aus des Trainerduos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits und die Rückkehr des alten, neuen Übungsleiters hat man auch an der Leine registriert. "Wir hatten eine Analyse der letzten Spiele vorbereitet, die durch den Trainerwechsel natürlich ein Stück weit hinfällig ist", bedauert 96-Coach Jan Zimmermann: "Jetzt bereitet man sich natürlich mehr auf den neuen Trainer vor: Was hat der vorher so gemacht, wie könnte das aussehen?"

Die RNZ dürfte dem 41-Jährigen wohl kein allzu großes Geheimnis verraten: Schwartz’ Hauptaugenmerk liegt auf der Defensive, Hurra-Fußball wird der SVS unter ihm nicht spielen. "Erst einmal zweitrangig" ist für Schwartz dabei das das taktische System: "Wichtig ist, dass wir aktiv und mutig sind, um dem Gegner auch wehtun zu können", sagt der gebürtige Nürtinger.

Bei dem Unterfangen, die Kurpfälzer gegen 96 nach schwachem Saisonstart wieder in die Spur zu bringen, muss Schwartz neben dem Langzeitverletzten Rick Wulle (Schulter-OP) auf Kapitän Dennis Diekmeier (Muskelverletzung in der Wade), Julius Biada (Wadenprobleme) und Gianluca Gaudino (Aufbautraining nach Covid-19-Erkrankung) verzichten. Hinter dem Einsatz von Christian Conteh (muskuläre Probleme) steht ein Fragezeichen. Torwart Patrick Drewes dürfte dagegen nach auskurierter Muskelverletzung – trotz eines guten Einstandes von Nikolai Rehnen im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim – wieder zwischen den Pfosten stehen: "Davon gehe ich aus", sagte Schwartz.

Mit seiner Rückkehr an den Hardtwald wurden die Karten im Personalkarussell neu gemischt – auch Spieler, die zuletzt außen vor waren – beispielsweise Anas Ouahim – dürfen sich unter Schwartz wieder Chancen ausrechnen: "Alle haben die Möglichkeit sich anzubieten. Was ich sagen kann: Es hat bislang Spaß gemacht, den Jungs im Training zuzuschauen. Ich lerne die Mannschaft gerade erst kennen." Ein Kurztrainingslager während der Länderspielpause Anfang Oktober will Schwartz dazu nutzen, sich ein noch besseres Bild zu machen.

Doch davor gilt es für den SVS-Coach erst einmal, im Stadion am Maschsee einen Kater-Start zu vermeiden.

So könnten sie spielen: Drewes - Ajdini, Zhirov, Höhn, Okoroji - Bachmann, Zenga - Esswein, Ritzmaier, Kinsombi - Testroet.

Update: Freitag, 24. September 2021, 19.49 Uhr

