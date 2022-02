In Baden-Württemberg leben im Schnitt 312 Menschen auf einen Quadratkilometer - damit hat der Südwesten die dritthöchste Bevölkerungsdichte unter den Flächenländern. Im Land wohnen rund 11,12 Millionen Menschen auf einer Fläche von annähernd 35.700 Quadratkilometern, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Nur in Nordrhein-Westfalen mit 525 und im Saarland mit 383 Einwohnern pro Quadratkilometer sei die Bevölkerungsdichte noch höher.