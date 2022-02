Wenn infolge des Krieges in der Ukraine Flüchtlinge Baden-Württemberg erreichen, sollen sie hier bestmöglich versorgt werden. "Die Städte bereiten sich darauf vor, den betroffenen Menschen Schutz zu gewähren", sagte Gudrun Heute-Bluhm vom Städtetag Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart. "Eine große Solidaritätswelle zeigt sich in diesen Stunden." Sie warnte aber auch vor möglichen Problemen hierzulande durch Befürworter des Krieges.