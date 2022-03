Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) beklagt einen sprunghaften Anstieg bei Diebstählen von Gullideckeln im Bereich der Straßenmeisterei Rohrbach. Seit November 2021 seien an 13 Bundes- und Landstraßen insgesamt 68 Guss-Schachtabdeckungen aus Straßengräben entwendet worden, wie der Landesbetrieb am Dienstag in Neunkirchen mitteilte. Der wirtschaftliche Schaden summiere sich auf über 85 000 Euro allein für Material.