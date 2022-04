Stimmen zum Spiel

> Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben heute sehr zielstrebig gearbeitet und von der Einstellung her so agiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Von Beginn an haben wir die Zweikämpfe angenommen und unsere Chancen genutzt."

> Daniel Scherning, Osnabrück-Trainer: "Wir haben die Anfangsphase total verschlafen. Was die Zweikampfführung betrifft, waren wir nicht so präsent."

> Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "Wir wollten die Räume eng machen und abwartend agieren. Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Zwei Tore habe ich Fridolin Wagner gar nicht zugetraut. In der Kabine habe ich eben schon gefordert, dass er ab sofort in den Sturm gestellt werden muss." rodi