Steckbrief

Name: Sascha Krebs

Instrumente: neben Gesang Gitarre, Piano, Akkordeon

Musikstil: Rock/Pop/Musical

Livekonzerte/Auftritte: Regelmäßige Livestreams "Rockt zu Hause" jeweils auf Youtube aus dem Capitol; nächster Termine am 22. Mai um 19 Uhr.

Ein Konzert wieder mit Zuschauern ist geplant für Montag, 20. September, 20 Uhr, unter dem Titel "9 1/2 Saschas – One is not enough".

Alben: keine

Musik im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=1cKuaFyfBkI

Kontakt: sascha@saschakrebs.com

Homepage: www.saschakrebs.com