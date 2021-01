Steckbrief

Name: Balsamico

Bandgründung: 2003

Besetzung: Peter "Balsamico" Saueressig (Gesang und Gitarre); Peter Antony (Keyboards und Gesang); Jenny Badal (Gesang); Tom Beisel (Schlagzeug und Gesang); Julian Gramm (Gitarre); Andy "Doc" Kraus (Bass und Gesang). Gelegentliche Mitglieder: Dominique Mayr (Schlagzeug); Bernhard Bentgens (Bass, Gesang).

Musikstil: Rock, Soul und eine Prise Jazz.

Alben: Balsamico No. 1 (1999/Solo-Album); Balsamico on the Rocks (2003/Solo-Album); Hot Balsamico (2007); Balsamico Music (2017); alle erhältlich über die Homepage.

Livekonzerte: Im zurück liegenden Jahr trotz Corona im Karlstorbahnhof in Heidelberg, im Café Art in Walldorf und im Rex in Bensheim. 2021 voraussichtlich auf der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs; weitere in Vorbereitung.

Kontakt: info@balsamico-music.de

Homepage: www.balsamico-music.de