Berlin (dpa) - Kurz vor dem mit Spannung erwarteten SPD-Parteitag hat Vize-Fraktionschefin Katja Mast zur Geschlossenheit gemahnt. «Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten und klarzumachen, wohin der Kurs geht», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe jetzt um die SPD als Ganzes. Der Parteitag beginnt am Freitag in Berlin. Heute legt die SPD-Führung letzte Hand an ihren Antrag zur Halbzeitbilanz der großen Koalition. Der Parteivorstand soll den Entwurf billigen.