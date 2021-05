(dpa). Spargel kann man nicht nur kochen, sondern auch braten oder backen. "Für die Zubereitung im Backofen sollte Spargel möglichst abgedeckt werden, damit er nicht austrocknet", erklärt Sabine Hülsmann, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Um den Spargel im Backofen zuzubereiten, eignen sich am besten ein Bräter oder eine Auflaufform mit Deckel, in die man etwas Flüssigkeit gibt. Darin gart der Spargel bei 180 Grad etwa 30 Minuten. Wer unnötigen Abfall vermeiden will, verzichtet auf das Einwickeln in Backpapier oder Alufolie. Wer trotzdem Alufolie verwendet, sollte den Spargel besser nicht mit Zitronensaft würzen. Die Säure könnte Aluminiumteilchen aus der Folie herauslösen.