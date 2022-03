In mehreren Städten im Südwesten haben Menschen erneut ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet und sich gegen Krieg ausgesprochen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Donnerstagabend allein in Freiburg rund 3000 Menschen. Die Teilnehmer waren einem Protestaufruf der Klimaschutzinitiative Fridays for Future gefolgt.