Die Oberstdorferin kann am Neujahrstag nicht bei den Klassik-Sprints auf ihrer Heimstrecke starten. Wie tags zuvor Florian Notz muss Gimmler wegen einer Erkältung vorzeitig aus der Tour aussteigen. Auf der ersten Etappe in Lenzerheide hatte die 28-Jährige mit Platz neun im Freistil-Sprint die erste Teilnorm für die Teilnahme an den Winterspielen in Peking geschafft.

