Sinsheim-Dühren. (jubu) Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei einem Unfall am Sonntagabend im Ortsteil Dühren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.30 Uhr am Ortseingang von Sinsheim kommend gestürzt. Bei dem Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach ärztlicher Versorgung mit dem Rettungswagen in das Sinsheimer Krankenhaus gebracht werden musste. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke am Abzweig zur Straße "Augrund" kurzzeitig gesperrt. Das Motorrad musste von einem Bergungsunternehmen von der Unfallstelle transportiert werden.