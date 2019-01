Der Stundentakt unter der Woche ist komfortabel, doch am Sinsheimer Bahnhof finden sich kaum Hinweise auf die neue Überland-Buslinie Sinsheim-Mosbach. Foto: Tim Kegel

Linie 889 fährt von Montag bis Freitag im Stundentakt von Sinsheim nach Mosbach, mit der ersten Fahrt um 5.02 Uhr ab dem Bahnhof von Sinsheim; die letzte Tour startet um 0.02 Uhr. Samstags verkehrt der Regiobus zwischen 7.02 und 14.02 Uhr stündlich, dann wieder ab 16.02 Uhr im Zwei-Sunden-Takt; an Sonn- und Feiertagen gilt ein Zwei-Stunden-Takt zwischen 7.02 und 23.02 Uhr. Weitere Haltestellen in Sinsheim sind die Sparkasse und das Berufsschulzentrum. Ein Einzelfahrschein kostet ab Sinsheim bis Bahnhof Neckarelz 4,20 Euro; 5,90 Euro kostet ein Ticket, welches zur Weiterfahrt mit der S-Bahn nach Mosbach berechtigt.

In Waibstadt werden die Haltestellen Altenheim und "Lido" angesteuert, in Helmstadt jene am Rathaus und beim Schwarzwaldhaus. Weitere Stationen der Route sind Aglasterhausen, Obrigheim, Weißer Stein und der Neckarelzer Bahnhof als Endstation. Nicht bedient werden Neckarbischofsheim, Epfenbach und Reichartshausen (rnz)