"Silent Work"

Wenn im Großraumbüro alle konzentriert arbeiten, lassen sich manche Beschäftigte auch selbst weniger ablenken. Dieser Effekt fehlt einigen im Homeoffice. Er lässt sich aber nachstellen. Teresa Hertwig, Beraterin für mobiles Arbeiten, schlägt dafür "Silent Work" vor. Dazu schalten sich Teammitglieder in einer Videokonferenz zusammen. Am Anfang wird kurz gequatscht, dann arbeitet jeder konzentriert vor sich hin. Die Kamera bleibt an, der Ton aus. "So lässt sich für zwei bis drei Stunden ein ,virtuelles Büro’ erschaffen." Wer eine Frage hat, wirft sie einfach in den digitalen Raum, wer sich kurz aufregen muss, verschafft sich Luft.