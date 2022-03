Hähnchen vom Blech

Zutaten für 4 Portionen:

4 Hähnchenkeulen

150 g Schalotten

500 g kleine Kartoffeln

3 bis 4 Karotten

3 Knoblauchzehen

200 g Zuckerschoten

7 EL Olivenöl

50 ml Weißwein

250 ml Gemüsebrühe

Thymian

Salz und Pfeffer

Schalotten, Knoblauch, Kartoffeln und Karotten schälen. Größere Schalotten halbieren. Karotten der Länge nach halbieren und diagonal in Stücke schneiden. Hähnchenschlegel im Gelenk teilen. Olivenöl mit Salz, Pfeffer und Thymian in einer Schüssel verrühren. Hähnchen, Kartoffeln, Karotten, Schalotten und Knoblauch gut mit dem Kräuteröl vermischen. Das Ganze auf einem Backblech verteilen und Weißwein sowie Gemüsebrühe dazugießen. Bei 200 Grad für 45 Minuten in den Ofen schieben. Zuckerschoten in Salzwasser blanchieren und kalt abschrecken. Nach 40 Minuten Garzeit auf dem Backblech verteilen.