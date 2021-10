Infos: Serras de Aire e Candeeiros

Klima und Reisezeit: Der beste Zeitraum für einen Ausflug in den Naturpark ist von Mai bis Oktober. In dem Zeitraum gibt es wenig Niederschläge und angenehme Temperaturen. Die Salinen in Rio Maior können das ganze Jahr über besucht werden, betrieben werden sie allerdings nur im Zeitraum von Mai bis September.

Anreise: Von Lissabon aus fährt man mit dem Mietauto etwa 85 Kilometer bis zum südlichsten Zipfel des Parks. Von Coimbra aus sind es 95 Kilometer bis nach Porto de Mos im Norden.

Einreise und Corona-Lage: Portugal ist kein Hochrisikogebiet mehr. Urlauber müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Informationen: Centro de Portugal Tel.: 00351 232 432 032, E-Mail: info@centerofportugal.com, www.centerofportugal.com/de). Dinosaurios da Serra de Aire Tel.: 00351 249 530 160), ganzjährig geöffnet außer montags sowie am 25. Dezember und am 01. Januar.