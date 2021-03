Schwetzingen. (pol/make) Eine 24-jährige Auto-Fahrerin hat am Samstag Anzeige beim Polizeirevier in Schwetzingen gegen einen pöbelnden Fahrer erstattet. Zunächst fuhr dieser ihr nachmittags auf der Bundesstraße B291 von Hockenheim in Richtung Schwetzingen mit einem silberfarbenen Wagen so dicht auf, dass sie weder Kennzeichen noch Scheinwerfer des Wagens hinter ihr erkennen konnte.

Danach konnte die 24-Jährige an dem verkehrsbedingt wartenden Wagen vorbeifahren, sah den anderen Fahrer an und schüttelte den Kopf. Daraufhin wechselte der Fahrer die Spur und folgte ihr in die Friedrichstraße. Wieder fuhr er dabei sehr dicht auf. Im zweispurigen Bereich überholte der Fahrer, scherte vor dem Wagen der 24-Jährigen wieder ein und bremste plötzlich.

Zum Zusammenstoß kam es nicht, allerdings fuhr der Mann nun vor ihren Wagen, sodass die 24-Jährige nicht mehr weiterfahren konnte. Dann stieg er aus und beleidigte die Frau. Danach erstattete die 24-Jährige Anzeige.