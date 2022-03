Bei einer Gepäckkontrolle am Frankfurter Flughafen hat die Polizei eine scharfe Schusswaffe mit Munition gefunden. Die 54 Jahre alte Besitzerin habe keinen plausiblen Grund für den Gegenstand in ihrem Handgepäck angeben können, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Ermittlungen ergaben, dass die Waffe ihrem in Hamburg ansässigen Lebensgefährten gehört. Dieser habe angegeben, die Waffe vor über zehn Jahren illegal erworben zu haben.