Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 hat die SPD-Fraktion im Landtag von der Landesregierung einen "Ausbauplan" verlangt. "Wir brauchen mehr Plätze und vor allem mehr Fachpersonal", sagte der bildungspolitische Sprecher Christoph Degen am Mittwoch in Wiesbaden. Die meisten hessischen Angebote genügten dem Rechtsanspruch derzeit noch nicht. "Grundschulen mit einem Betreuungsumfang von acht Stunden an fünf Tagen sind eine Rarität, vor allem im ländlichen Raum", mahnte Degen.