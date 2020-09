Wie voll sind Busse und Bahnen – und wie sehr nerven die Masken?

Noah, 11 Jahre, Altenbach: "Ein bisschen blöd ist es schon, die Masken tragen zu müssen. Aber sonst ist alles normal. Öfters ist der Bus überfüllt."

Justin, 11 Jahre, Altenbach: "Mich stört die Maske auch ein wenig. Wenn sie zum Beispiel rutscht oder falsch aufgesetzt wird, dann wird man vom Busfahrer angemacht. Ich fühle mich aber sicherer."

Aaron, 13 Jahre, Ladenburg: "Eigentlich ist es ganz okay. Das Tragen der Maske ist manchmal nervig. Ich habe Asthma, und gerade dann, wenn ich mich beeilen muss, um den Bus zu bekommen, dann kriege ich unter der Maske schlechter Luft. Ich finde es aber gut, dass man sie tragen muss. Sie schützt davor, sich anzustecken. Dadurch fühle ich mich sicherer. Früher haben sich Leute neben einen gesetzt, jetzt nicht mehr. Die Busse sind leerer."

Sean, 14 Jahre, Schriesheim: "Ich fahre fast jeden Tag mit Bus oder Bahn und habe nicht viel Angst. Mit der Maske habe ich kein Problem, sie schützt ja. Ein bisschen nervig ist sie zwar schon, aber ich fühle mich sicher dadurch. Doof ist, dass manche sie nicht richtig anziehen."

Faise, 15 Jahre, Wilhelmsfeld: "Die Maske stört mich ein bisschen, unter ihr ist es immer heiß. Ich denke nicht, dass sie viel bringt. An vielen anderen Orten muss sie ja auch nicht getragen werden. Deswegen fühle ich mich auch nicht sicherer durch sie. Ich trage sie wegen der anderen. Manchmal ist der Bus leerer, während der Schulzeit aber nicht. Es ist wirklich ganz unterschiedlich."

Sven, 13 Jahre, Ilvesheim: "Manchmal ist die Maske blöd. Wenn sie zum Beispiel runterrutscht, dann regt sich der Fahrer auf. Viele tragen sie gar nicht und halten sich ihr T-Shirt vor das Gesicht. Ich finde es aber gut, dass sie getragen werden muss. Der Bus ist genauso voll wie immer, der Abstand kann nicht eingehalten werden, weil es so eng ist. Die Leute verhalten sich ein bisschen anders und reden weniger miteinander."

Am Mittwoch hörte sich Florian Busch unter Schülern am OEG-Bahnhof in Schriesheim um.