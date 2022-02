> Georg Rufer: Der gebürtige Schriesheimer kam 1920 ins Bürgermeisteramt, allerdings lässt sich nicht ganz klären, ob er SPD-Mitglied gewesen war (nach 1945 sicher nicht mehr). Die 1928 neu gegründete NSDAP-Ortsgruppe machte Rufer, der die Weimarer Republik stets verteidigte, das Leben schwer. Am 16. März 1933 entzog ihm die NSDAP-Mehrheit im Gemeinderat die Polizeigewalt, zwei Tage später wurde er in den Urlaub geschickt, sechs Monate darauf wurde er entlassen, er musste bis 1943 um seine Pension kämpfen, da er als "politisch Unzuverlässiger" keine Anstellung mehr fand. Einen Tag, nachdem US-Truppen Schriesheim besetzt hatten, wurde Rufer am 28. März 1945 von ihnen als Bürgermeister eingesetzt. Er wurde zunächst 1946 vom Gemeinderat bestätigt, dann 1948 mit 75 Prozent von den Bürgern gewählt. Er gab sein Amt aus gesundheitlichen Gründen 1952 auf und starb im Jahr drauf. hö