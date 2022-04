Anke Huber sieht das deutsche Damen-Tennis in einer problematischen Phase. "Die Situation war sicher schon einmal besser", sagte die ehemalige Weltranglisten-Vierte am Donnerstag bei einem Pressegespräch zum anstehenden Stuttgarter Sandplatz-Turnier. "Es ist völlig normal, dass es nach erfolgreichen Jahren ein Loch gibt. Aber junge Spielerinnen kommen nach, und ich hoffe, dass sie in zwei oder drei Jahren wieder auf dem Niveau spielen, auf dem Angelique Kerber viele Jahre über spielte."