Die Spieler werden direkt am Stadion wohnen, alles werde abgeriegelt sein, sagte der 23-Jährige, der seine Qualifikation für London sicher hat. Der spanische Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hatte seine Teilnahme nach seinem Triumph bei den French Open zunächst offen gelassen.

Zverev plant vor den ATP Finals, dem Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres, noch die Teilnahme am Masters-Turnier in Paris, das für die erste November-Woche angesetzt ist. Es sei aber "noch nicht sicher, ob das Turnier stattfindet", sagte er.

Ungewöhnlich ist, dass in Köln an diesem Montag das zweite der beiden neuen Hallen-Turniere beginnt. Zverev wird dort wie bei der ersten Veranstaltung die Nummer eins der Setzliste sein und mit einem Freilos starten. Dass es solche Konstellationen mit zwei Turnieren nacheinander in einer Stadt in Zukunft öfter geben werde, denke er nicht, sagte Zverev.

Der nun zwölffache Titelträger hält Köln für einen tollen Turnier-Standort. "Als ich das Stadion gesehen habe, war meine erste Frage, warum die ATP Finals nach Turin gehen. Das wäre eigentlich das perfekte Stadion", sagte die deutsche Nummer eins, "und meine zweite Frage war, wann bringen wir den Laver Cup hierher?" Beim Laver Cup treten analog zum Ryder Cup im Golf die besten Spieler Europas gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt an. Die ATP Finals ziehen 2021 von London nach Turin um.

