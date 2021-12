Bankspieler Kramaric

Im Sommer läuft der Vertrag von Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim aus, er könnte den Verein ablösefrei verlassen. Vorspielen kann der 30-Jährige allerdings derzeit wenig, denn auch gegen Frankfurt saß Kramaric zunächst nur auf der Bank.

Sebastian Hoeneß brachte ihn in der 73. Minute für Munas Dabbur. "Andrej ist noch nicht bei 100 Prozent. Man darf nicht vergessen, dass er vor drei Wochen mal kurz für zwölf Sekunden bewusstlos gewesen ist", erinnerte Hoeneß an den Zwischenfall beim WM-Qualifikationsspiel der Kroaten gegen Russland (1:0), als es für Kramaric nach einem Zusammenprall einen Moment lang sehr bedenklich ausgesehen hatte. Zudem teilte Hoeneß mit, dass der Torjäger, der weiter auf seinen 100. Pflichtspieltreffer für die TSG wartet, gehandicapt war. "Er hat einen üblen Schlag auf den Mittelfuß bekommen, bis kurz vor dem Spiel war deshalb unklar, ob er überhaupt auf der Bank sitzen kann", verriet Hoeneß und fügte an: "Er hat heute extrem mitgeholfen. Nicht durch Tore wie sonst, sondern durch die Art und Weise, wie er gegen den Ball gefightet hat", gab’s Lob vom Chef für den Vizeweltmeister von 2018. awi