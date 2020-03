Heidelberg. (hol) In unserer heutigen Aufgabe geht es ums Mittagessen. Ja, auch dafür kann ein wenig Mathe manchmal nicht schaden!

Die Schule mit Nachmittagsbetreuung ist geschlossen, der Kindergarten auch. Die fünfköpfige Familie Müller isst daher in diesen Wochen gemeinsam zu Hause. Heute gibt es Pizza. Aber was kommt als Belag obendrauf? Salami, Pilze, Mais, Schinken, Sardellen?

Bei jeder möglichen Zutat gibt es einen, der sie nicht mag. Also dürfen die drei Kinder, die Mutter und der Vater jeweils ein Stück nach eigenen Wünschen belegen.

Das rechteckige Backblech ist 40 mal 32 Zentimeter groß. Das könnte man in fünf schmale Streifen von je acht Zentimetern unterteilen. Aber zum Belegen ist das doch ein wenig unpraktisch. Und zum Essen erst! (Weil Corona-Zeiten außergewöhnlich sind, dürfen heute ausnahmsweise alle einmal aus der Hand essen. Und da ist ein kompaktes Stück besser).

Eines der Kinder hat die Idee: Ein viereckiges Stück in der Mitte und vier andere außenrum wären doch praktisch. So ähnlich wie die Punkte der Fünf auf dem Würfel. Aber wie genau lässt sich die Pizza so aufteilen, dass auch wirklich fünf gleichgroße Stücke herauskommen?

Zusatzfrage: Wie groß müsste das Mittelstück sein, wenn man es rund schneidet? Fällt dir noch eine andere Art ein, die Pizza durch fünf zu teilen?

Info: Alle gesammelten Aufgaben und am Folgetag die Lösungen stehen auf www.rnz.de/hausaufgaben

Sie haben auch eine Aufgabe für uns? Dann schreiben Sie an politik@rnz.de.