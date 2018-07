Von Hans-Joachim Of

Ubstadt-Weiher/Wiesloch. Berufstätige, Einkaufswillige sowie alle Pendler und Schüler mit einem Fahrziel im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) können ab Beginn des nächsten Jahres kräftig sparen. Zum Jahresbeginn 2012 bietet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) seinen Abonnenten, die beispielsweise nach Wiesloch, Heidelberg oder Mannheim reisen, die neue preisgünstige Fahrkartenkombination "Abo-Plus KVV/VRN" an. Vorgestellt wurde das neue Angebot am vergangenen Freitag bei einem Pressegespräch im Rathaus Ubstadt-Weiher.

Dort informierten Bürgermeister Tony Löffler, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und KVV-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza über die neue Situation und Lösung des Problems, dem sich Stadtbahnpendler aus dem Bereich des KVV in das Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) bislang gegenübersahen. Entstanden ist nun eine neue Fahrkarte in Zusammenarbeit von Kommunen, Landkreis und KVV. "Der heutige Tag markiert mit dieser Neuerung, um die wir lange kämpfen mussten, eine neue Zeit", so Bürgermeister Tony Löffler, der von einer "gefühlten Verbundsgrenze" Ubstadt-Weiher sprach. Der Verwaltungschef hatte zusammen mit dem Gemeinderat schon lange auf eine vernünftige Lösung gedrängt.

Bislang und noch bis zum Jahresende ist die umständliche und teure Situation so: Wer regelmäßig von Ubstadt nach Heidelberg fährt, muss sowohl ein KVV- als auch ein VRN-Ticket lösen. Nachdem das Land nicht mehr bereit war, klassische Übergangslösungen, die in der Regel teuer sind, mitzufinanzieren, musste eine praktikable und bezahlbare Lösung gefunden werden.

Jetzt bietet der KVV eine Fahrkartenkombination an, die eine Benutzung der S-Bahn über die Verbundgrenze KVV-VRN hinweg vereinfacht und - da die Anschlusskarte zu 50 Prozent bezuschusst wird - auch deutlich verbilligt. "Aus dem Kreishaushalt kommt für das Modell eine Summe von 100 000 Euro hinzu", so Landrat Schnaudigel, der von "einem meiner drängendsten Probleme seit dem Dienstantritt vor vier Jahren" sprach, da die Überlappung schon immer ein wichtiges Thema gewesen sei. "Wir brauchten eine Lösung, um Grenzen zu überwinden", meinte Schnaudigel zum Pilotprojekt, das künftig vielleicht auch im Überschneidungsgebiet zum Landkreis Heilbronn angeboten werden könnte.

Ab dem 1. Januar wird nun die KVV-KombiCard mit Rhein-Neckar-Ticket als "AboPlus KVV/VRN" anstatt 141,90 Euro nur 105,45 Euro kosten. "Dieses Ticket gilt für die gesamten Gebiete des KVV und des VRN, ausgehend aus der KVV-Region, in der die Kunden wohnen", so Geschäftsführer Casazza. "Dass dies künftig nur aus dem KVV-Gebiet und in eine Richtung möglich ist, ist sicher schade, doch vielleicht gibt es in Zukunft auch dort eine Lösung." Jetzt fahren beispielsweise Schüler mit der ScoolCard plus MAXX-Ticket für 50,55 Euro pro Monat anstelle der bisherigen 68,30 Euro ins VRN-Gebiet. Die Seniorenkarte ab 60 kostet künftig anstatt 69,70 Euro lediglich 52,60 Euro. "Wir haben jetzt beim KVV einfach den ersten Schritt gemacht und denken, dass sich der VRN, dessen Strukturen etwas anders sind, künftig mit der Thematik beschäftigen wird", meinte Casazza, der ausführte, dass derzeit 800 bis 1000 Pendler in den Rhein-Neckar-Raum reisten.

Dass auch dort das Thema politisch diskutiert wird und Interesse aus der Bevölkerung an einem preisgünstigen Abo-Ticket vorhanden sei, war aus dem Teilnehmerkreis der aktuellen Gesprächsrunde zu erfahren.

Fi Info: Alle Infos gibt es im Internet auf www.bahn.de/aboplus-baden-wuerttemberg oder kvv.de/fahrkarten/fahrkartenpreise.