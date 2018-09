Von Felix Hüll

Eppingen/Nagold. Die weiteren Schritte zur Diskoansiedlung in der Eppinger Oststadt wurden diesmal im Gemeinderat begleitet von harscher Kritik insbesondere der SPD-Fraktion: vom "wiehernden Amtsschimmel", von einem "Negativbeispiel von Investitionshemmnis" war die Rede, gar von "fast einer Perversität".

Für das geplante Tanzlokal auf dem Areal des früheren E 1 ist jetzt der Bebauungsplan nochmals abgeändert beschlossen worden. Die Ratsmehrheit nahm fünf Punkte der erneuten Entwurfs- und Offenlagebeschlüsse gegen die Stimmen von Heinrich Vogel und bei der Enthaltung von Gerhard Grolig an.

Damit läuft das Verfahren jetzt unter den ergänzten Details nochmals neu an mit Einspruchsmöglichkeiten für die Träger öffentlicher Belange. Gebaut wird die Disko vorerst weiter noch nicht.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke wichtig war die Feststellung, dass die Stadtverwaltung von sich aus die Beteiligten sanft gedrängt habe, doch noch vor der Weihnachtspause und der OB-Wahl die rechtlichen umfassend abgesicherten Voraussetzungen zu schaffen. Umstritten waren u.a. die Frage ausreichender Parkplätze, die Reinigung, die Lärmbelästigung der Anwohner und welche Angebote in dem Tanzlokal möglich sein dürfen. Ein Durchführungsvertrag mit viel juristischem Klein-Klein sowie zusätzliche Gutachten wurden beigebracht. So soll jetzt etwa eine zwei Meter breite Treppe mit 28 Stufen die auf dem Gelände der Firma Wild mit einer Grunddienstbarkeit zusätzlich vorgehaltenen Parkplätze erreichbar machen. Festgelegt wurden die Uhrzeiten, zu denen Reinigungspersonal das Umfeld der Disko zu säubern hat. Es wird eine Telefon-Servicenummer für die Nachbarschaft geben, um umgehend auf möglicherweise eintretende Missstände hinzuweisen und ähnliche Zusatzdetails.

"Ich lieg' wahrscheinlich total daneben, im rechtlichen wie im deutschen Sinne. Aber das ist mir wurscht." SPD-Fraktionsvorsitzender Hartmut Kächele fand bei diesem Tagesordnungspunkt Gelegenheit, einmal wieder so richtig Dampf abzulassen. Formulierungen wie "Machwerk" oder "übertrieben juristisch ausgeklügelte Geschäftszerstörung" prasselten da als Vorwürfe in Richtung Verwaltungsbank. Wenn ein Investor statt in der Oststadt im Stadtkern eine für Eppingen doch so erforderliche Vergnügungsstätte errichten wolle - ob man den dann auch so hinzuhalten gedenke, fragte Kächele. Nach der Klausursitzung des Gemeinderats in Nagold hatten sich die Stadträte über starken Zustrom junger Leute in die Lokale dort erfreut gezeigt und selbst eines wie das "Multikulti" besucht. Es gehört Christos Chatziannou, der auch schon Wirt in Eppingen war. Die Räte erfuhren, dass man selbst in Nagold schon belustigt über die Eppinger Versuche spreche, ein Tanzlokal anzusiedeln - oder doch eher zu verhindern.

Gerhard Grolig (FBW) forderte OB Holaschke zu einer Klarstellung auf. Grolig: "Ich wehre mich gegen den Vorwurf, ich verzögerte etwas."

CDU-Ratsherr Heinrich Vogel als Anwohner erwähnte deren schlechte Erinnerung an die Erfahrungen mit dem E 1. Während man in den Vertragsdetails sogar an den Schutz von Fledermäusen gedacht habe, würden die Rechte von Menschen missachtet, die unter Lärm und Schmutz zu leiden hätten.

OB Holaschke mahnte: "Wir sollten - auch im Sinne der Investoren - das Ding zum Abschluss bringen." und verwies auf das "demokratisch ablaufende Verfahren", bei dem keine der Behörden absichtlich verzögert habe.