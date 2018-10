Von Michael Endres

Bad Rappenau. Es wäre für die Kurstadt auch finanziell ein Glücksfall gewesen und über Monate frohlockte man wegen des erwarteten Geldsegens. Doch daraus wird jetzt nichts. Der Logistik-Dienstleister Hermes hat Bad Rappenau von seiner Favoritenliste gestrichen.

"Hermes wird seine Pläne für den Bau einer weiteren Hauptumschlagbasis im Südwesten und hier Bad Rappenau zunächst nicht weiter verfolgen", heißt es aus der Konzernzentrale in Hamburg. "Hintergrund ist, dass weitere Bauprojekte von Hermes/Otto Group anstehen, denen eine höhere Priorität beigemessen wird und die entsprechend vorgezogen werden. Zudem wird die Leistungsfähigkeit des Hermes Netzwerks durch den in 2012 fortgesetzten Ausbau von insgesamt 18 Niederlassungen für 120 Millionen Euro bereits deutlich erhöht. Wann und für welchen Standort die Planungen für einen Hauptumschlagbasis im Südwesten wieder aufgenommen werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden", erklärt Birte Ayhan, Pressesprecherin der Hermes Europe GmbH gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Das Gewerbegebiet "Buchäcker" vor den Toren der Kurstadt stand bekanntermaßen auf der Liste der Expansionspläne der Hermes Logistik Deutschland, ein Tochterunternehmen des Otto-Versands, der Otto GmbH & Co KG. Einer der neuen Standorte sollte im Raum Heilbronn sein.

Bei der Niederlassung von Hermes- Versand werden sowohl Waren für die Katalogversender der Otto-Gruppe verschickt wie auch die Briefe, Päckchen und Pakete für den Hermes-Versand. Bekanntlich gehören zum Otto-Konzern der Baur Versand (Burgkunstadt), der Heinrich Heine Versand (Karlsruhe), der Schwab Versand (Hanau) und die Hermes Logistik Deutschland GmbH.

Spezialisiert hat sich die Hermes auf die Zustellung von Paketen an Privatpersonen. Daneben ist das Unternehmen auch bei der Zustellung von Briefen und Katalogen, im Transport von Möbeln und Großelektrogeräten sowie als Logistiker zu Land, zu Wasser und in der Luft aktiv. Der Dienstleister betreibt mit rund 5000 Mitarbeitern im Bundesgebiet fünf eigene Logistikzentren.

Die Zentrale in Friedewald/Hessen in der Nähe von Kassel zählt zu den modernsten Versandzentren Europas. Das geplante Umschlagzentrum in Bad Rappenau mit seinem unmittelbaren Anschluss zur Autobahn sollte eine Größe zwischen 13 000 und 20 000 Quadratmeter und saisonal bedingt bis zu 200 Arbeitsplätze bieten. Nach der Absage des Konzerns steht das Gelände im "Buchäcker" wieder anderen Interessenten zur Verfügung - ob sich das allerdings an den Mann bringen lässt, bleibt abzuwarten.

Denn der Quadratmeterpreis von 65 Euro gehört zur Spitze im weiten Umkreis: Die 1a-Lage an der dritten Autobahnausfahrt in Sinsheim bei der Rhein-Neckar-Arena und der Großbaustelle zu Europas größtem Bäderpark zwischen Technikmuseum und Messe wird "nur" mit 60 Euro je Quadratmeter gehandelt.

Laut Internetseite der Stadt Bad Rappenau gibt es im Gewerbegebiet "Buchäcker" eine verfügbare Fläche von 98 368 Quadratmeter, die größte verfügbare Fläche ist 57 800 Quadratmeter groß.

Hätte der Deal mit dem Logistikdienstleister geklappt, wären mehr als eine Million Euro in die Stadtkasse gespült worden.