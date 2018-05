Sinsheim. (tk) Wenn der "ruhige Schneck" und der "wilde Willi" am Start sind, kommen Rangeleien und Streitigkeiten im Kindergarten gar nicht erst zum Tragen. So sieht der Idealfall aus beim "Faustlos"-Programm, das die Sparkasse Kraichgau gemeinsam mit dem Heidelberger Präventionszentrum seit Jahren unter die Kindergärten und Grundschulen bringt. Soziale Fertigkeiten sollen gefördert, Gewalt von Anbeginn verhindert werden.

Stolz kann Willi Ernst - Zuständiger fürs soziale Engagement bei der Kraichgauer Bank - von 33 Grundschulen und 36 Kindergärten im Kundengebiet sprechen, deren komplette Belegschaften mit insgesamt rund 400 Personen seit dem Jahr 2009 im Rahmen spezieller Arbeitskreise in den Bankfilialen in Sachen "Faustlos" weitergebildet wurden. Zusammen mit der Münchener Stiftung "Bündnis für Kinder", zu deren Förderern Persönlichkeiten wie Ex-Bundespräsident Roman Herzog oder die Schauspielerin und tatort-Kommissarin Marianne Furtwängler-Burda zählen - übernimmt die Sparkasse auch die Bereitstellung der Materialkoffer mit Kindergarten- und Schulversionen des aus den USA stammenden, in Heidelberg adaptierten und, wie Trainerin und Montessori-Pädagogin Andrea Stephan schildert - wissenschaftlich evaluierten "Faustlos"-Programms.

Empathieförderung, Impulskontrolle, der Umgang mit Ärger und Wut sind die wesentlichen drei Einheiten, wobei unsoziales und schädliches Verhalten in eine sozial verträgliche Richtung gelenkt werden soll. Rollenspiele, Folien, Videosequenzen und Situationsfotos transportieren je nach Alters- und Klassenstufe die Inhalte. Beim Kindergarten in 28, an der Grundschule in 51, in der auch im Kraichgau als künftige Erweiterung angedachten Sekundarstufe in 31 Lektionen.

Die Stimmung bei den Schulungen ist konstruktiv und engagiert, dabei entspannt, beobachten Willi Ernst und Andrea Stephan. Die geschulten Erzieher- und Lehrkräfte seien laut Rückmeldebögen mit dem Praxisergebnis "durchweg zufrieden." Kritiker von "Faustlos", wie Thomas Feuerle von der Wiener Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Pädagogik sind unter anderem allerdings der Ansicht, das Programm könne bei falscher Ausübung "einen Beitrag zur ungesunden Aggressionsverdrängung" leisten.