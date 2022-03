Mit den milderen Temperaturen werden in diesen Tagen in Hessen die Zecken wieder aktiv. Landesweit sind zehn Städte und Kreise vom Robert Koch-Institut als Risikogebiete für eine Infektion mit FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) eingestuft worden. Besonders betroffen seien die östlichen und südöstlichen Landkreise sowie der Landkreis Marburg-Biedenkopf, teilte der hessische Landesjagdverband am Mittwoch in Bad Nauheim mit.