Rhein-Neckar. (pol/mare) Am Donnerstag ist eine 82-jährige Frau im Rhein-Neckar-Kreis von Telefonbetrügern um ihre Ersparnisse gebracht worden. Das berichtet die Polizei.

Seit vergangenem Freitag erhielt die Seniorin fortlaufend Anrufe eines Unbekannten, der sich als Beamter der Kripo Heidelberg ausgab. Im Verlauf der Gespräche baute dieser ein Szenario auf, das er immer weiter verschärfte. Am Donnerstagnachmittag avisierte der Anrufer schließlich den Besuch einer angeblichen Polizeibeamtin in Zivil, die die Geld- und Sachwerte der Dame an sich nehmen und in Sicherheit bringen sollte.

Als die Abholerin gegen 15 Uhr tatsächlich erschien, übergab die 82-Jährige eine Tasche mit Bargeld sowie Goldmünzen und Goldschmuck. Der Seniorin entstand dadurch ein Vermögensschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank. Sie hatte blonde, halblange Haare und sprach mit ausländischem Akzent. Sie trug einen hellen, halblangen Mantel und eine Mütze. Sie fuhr mit einem beigefarbenen Auto - womöglich ein Taxi - mit HD-Kennzeichen vor.

Zeugen, denen die beschriebene Frau aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.