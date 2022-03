Zwei Männer sind in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Drei Männer gerieten am Mittwochvormittag in einer Flüchtlingsunterkunft in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Streits soll ein 25-Jähriger auf die beiden Opfer mit einem 30 Zentimeter langen Messer eingestochen haben. Rettungskräfte brachten die Verletzten im Alter von 22 und 30 Jahren in ein Krankenhaus - einen davon mit einem Hubschrauber.