René Friedrich

Alter: am Wahltag 37

Familienstand: verheiratet, eine Tochter

Beruf: Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Hobbys: Familie und Freun-de, Feuerwehr, Kochen, Aquaristik

Leitspruch: Wer will sucht Wege, wer nicht will sucht Gründe.