Informationen:

Anreise: Mit dem Zug nach Prien am Chiemsee, von dort weiter per Bus nach Reit im Winkl.

Wintersport: Langläufer finden alles von der 1,5 Kilometer langen Wellnessloipe und der flachen Sonnenloipe bis zur Chiemgauloipe und der ehemaligen Rennstrecke. Dienstags und donnerstags kann man unter Flutlicht nachts seine Runden drehen. Jeden Donnerstag gibt es auf der Möseralm einen Skitouren-Stammtisch. Die Pisten werden dann erst ab 22.00 Uhr planiert. Die Skitour aufs Dürrnbachhorn ist ein Klassiker. Vom Parkplatz Seegatterl steigt man bis zum Gipfel 1026 Höhenmeter auf. Wer sich den schattigen Forstweg und rund die Hälfte der Höhenmeter sparen will, kürzt per Lift oder Mautstraße ab und startet an der Winklmoosalm.

Informationen: Tourist Information Reit im Winkl, Dorfstraße 38, 83242 Reit im Winkl (Tel.: 08640/800 20, E-Mail: info@reitimwinkl.de, www.reitimwinkl.de).